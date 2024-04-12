Лунев/Дыдаев Архип Анисимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лунев/Дыдаев Архип Анисимов

Место рождения

Тимшино, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

Около 1782

Дата смерти

1848

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782

Отец: Лунев/дыдаев Анисим Минин

Мать: Лунева Домна Зотова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Лунев/дыдаев Петр Архипов

Мать ребёнка: Лунева Агриппина Парфенова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Лунев/дыдаев Михайла Архипов

Мать ребёнка: Лунева Агриппина Парфенова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Лунев/дыдаев Афанасий Архипов

Мать ребёнка: Лунева Агриппина Парфенова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Лунев/дыдаев Елисей Архипов

Мать ребёнка: Лунева Агриппина Парфенова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1818

Дочь: Евдокия Архипова

Мать ребёнка: Лунева Агриппина Парфенова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Лунев/дыдаев Миней Архипов

Мать ребёнка: Лунева Агриппина Парфенова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лунева Агриппина Парфенова

Смерть
1848
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рязанская губ., Егорьевский у., д. Тимшино
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