Лунев/Дыдаев Архип Анисимов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1782
Дата смерти1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782
Отец: Лунев/дыдаев Анисим Минин
Мать: Лунева Домна Зотова
Рождение ребёнка
Около 1803
Сын: Лунев/дыдаев Петр Архипов
Мать ребёнка: Лунева Агриппина Парфенова
Рождение ребёнка
Около 1807
Сын: Лунев/дыдаев Михайла Архипов
Мать ребёнка: Лунева Агриппина Парфенова
Рождение ребёнка
1810
Сын: Лунев/дыдаев Афанасий Архипов
Мать ребёнка: Лунева Агриппина Парфенова
Рождение ребёнка
Около 1811
Сын: Лунев/дыдаев Елисей Архипов
Мать ребёнка: Лунева Агриппина Парфенова
Рождение ребёнка
Около 1818
Дочь: Евдокия Архипова
Мать ребёнка: Лунева Агриппина Парфенова
Рождение ребёнка
Около 1825
Сын: Лунев/дыдаев Миней Архипов
Мать ребёнка: Лунева Агриппина Парфенова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1848
Рязанская губ., Егорьевский у., д. Тимшино