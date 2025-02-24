Большаков Петр Андреевич
мужской, родился Около 1701, Агеево, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
умер Около 1749
Дети
Большаков Иван ПетровичОколо 1727 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1701
Отец: не указан
Мать: не указана
Агеево, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1727
Мать ребёнка: не указана
Агеево, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Около 1749