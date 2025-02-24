Большаков Петр Андреевич Около 1701 — найти родственников по фамилии на Familio
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Большаков Петр Андреевич

Автор
ЕЛ
Лебеденко Е.

мужской, родился Около 1701, Агеево, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

умер Около 1749

Дети
Большаков Иван ПетровичОколо 1727 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1701

Отец: не указан

Мать: не указана

Агеево, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Рождение ребёнка
Около 1727

Сын: Большаков Иван Петрович

Мать ребёнка: не указана

Агеево, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Смерть
Около 1749

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