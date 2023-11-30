Шалабанова Варвара Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.03.1839 ст.
Сын: Шалабанов Никифор Никонорович
Отец ребёнка: Шалабанов Никонор Герасимович
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Шалабанова Пелагея Никоноровна
Отец ребёнка: Шалабанов Никонор Герасимович
Рождение ребёнка
1845
Сын: Шалабанов Димитрий Никонорович
Отец ребёнка: Шалабанов Никонор Герасимович
Рождение ребёнка
1847
Сын: Шалабанов Илья Никонорович
Отец ребёнка: Шалабанов Никонор Герасимович
Рождение ребёнка
1858
Сын: Шалабанов Василий Никонорович
Отец ребёнка: Шалабанов Никонор Герасимович
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Шалабанова Пелагея Никоноровна
Отец ребёнка: Шалабанов Никонор Герасимович
Смерть
Неизвестно