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Шалабанова Варвара Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шалабанов Никонор Герасимович

Рождение ребёнка
15.03.1839 ст.

Сын: Шалабанов Никифор Никонорович

Отец ребёнка: Шалабанов Никонор Герасимович

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Шалабанова Пелагея Никоноровна

Отец ребёнка: Шалабанов Никонор Герасимович

Рождение ребёнка
1845

Сын: Шалабанов Димитрий Никонорович

Отец ребёнка: Шалабанов Никонор Герасимович

Рождение ребёнка
1847

Сын: Шалабанов Илья Никонорович

Отец ребёнка: Шалабанов Никонор Герасимович

Рождение ребёнка
1858

Сын: Шалабанов Василий Никонорович

Отец ребёнка: Шалабанов Никонор Герасимович

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Шалабанова Пелагея Никоноровна

Отец ребёнка: Шалабанов Никонор Герасимович

Смерть
Неизвестно

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