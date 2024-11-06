Прокофьева Варвара Ивановна
Место рожденияГорбуниха
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Одувалов Иван Иванович
Мать: Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прокофьева Марфа Захаровна
Отец ребёнка: Прокофьев Захар Прокофьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прокофьева Степанида Захаровна
Отец ребёнка: Прокофьев Захар Прокофьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Прокофьев Захар Прокофьевич
Рождение ребёнка
Около 1858 ст.
Отец ребёнка: Прокофьев Захар Прокофьевич
Солодихино, Пучежский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно