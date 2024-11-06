Прокофьева Варвара Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрокофьева Варвара Ивановна

Прокофьева Варвара Ивановна

Место рождения

Горбуниха

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Одувалов Иван Иванович

Мать: Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прокофьева Марфа Захаровна

Отец ребёнка: Прокофьев Захар Прокофьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прокофьева Степанида Захаровна

Отец ребёнка: Прокофьев Захар Прокофьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прокофьев Лев Захарович

Отец ребёнка: Прокофьев Захар Прокофьевич

Рождение ребёнка
Около 1858 ст.

Сын: Прокофьев Иван Захарович

Отец ребёнка: Прокофьев Захар Прокофьевич

Солодихино, Пучежский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.