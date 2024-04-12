Сидоров Ануфрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидоров Ануфрий

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Место рождения

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

Около 1707 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1669 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1741 г.р.
Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Около 1771 г.р.

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1707 ст.

Отец: Яковлев Сидор

Мать: не указана

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Около 1761 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Около 1771 ст.

Сын: Ануфриев Василий

Мать ребёнка: Гурьева Ефросинья

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гурьева Ефросинья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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