Сидоров Ануфрий
Место рождения
Дата рожденияОколо 1707 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1707 ст.
Отец: Яковлев Сидор
Рождение ребёнка
Около 1761 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1771 ст.
Сын: Ануфриев Василий
Мать ребёнка: Гурьева Ефросинья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гурьева Ефросинья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно