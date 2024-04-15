Плюхина Анисья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Варвара Александровна
Отец ребёнка: Плюхин Александр Кузьмич
Рождение ребёнка
1850
Сын: Плюхин Федор Александрович
Отец ребёнка: Плюхин Александр Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно