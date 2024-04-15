Плюхина Анисья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плюхина Анисья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Варвара Александровна

Отец ребёнка: Плюхин Александр Кузьмич

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Плюхин Федор Александрович

Отец ребёнка: Плюхин Александр Кузьмич

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плюхин Александр Кузьмич

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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