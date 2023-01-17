Зульхиджя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зульхиджя

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Сын: Абдулмазит Абдулгалимов

Отец ребёнка: Абдулгалим Абдулнасыров

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Махуба Абдулгалимова

Отец ребёнка: Абдулгалим Абдулнасыров

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Маргуба Абдулгалимова

Отец ребёнка: Абдулгалим Абдулнасыров

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Место жительства
Неизвестно
Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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