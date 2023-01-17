Зульхиджя
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Абдулгалим Абдулнасыров
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Махуба Абдулгалимова
Отец ребёнка: Абдулгалим Абдулнасыров
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Маргуба Абдулгалимова
Отец ребёнка: Абдулгалим Абдулнасыров
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно