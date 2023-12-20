Степанькова (Музлова) Светлана Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанькова (Музлова) Светлана Владимировна

Место рождения

Омск, город Омск, Омская область

Дата рождения

07.02.1977

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

1978 г.р.

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1977

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Омск, город Омск, Омская область
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
17.09.2005

Муж: Степаньков Евгений Александрович

Рождение ребёнка
27.03.2007

Дочь: (Степанькова) Вера Евгеньевна

Отец ребёнка: Степаньков Евгений Александрович

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
02.01.2012

Дочь: (Степанькова) Екатерина Евгеньевна

Отец ребёнка: Степаньков Евгений Александрович

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

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