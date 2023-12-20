Степанькова (Музлова) Светлана Владимировна
Место рождения
Дата рождения07.02.1977
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1977
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
17.09.2005
Рождение ребёнка
27.03.2007
Дочь: (Степанькова) Вера Евгеньевна
Отец ребёнка: Степаньков Евгений Александрович
Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
02.01.2012
Дочь: (Степанькова) Екатерина Евгеньевна
Отец ребёнка: Степаньков Евгений Александрович
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область