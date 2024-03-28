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Сафонов Михаил Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Василий Сафонов

Мать: Сафонова Лукерья Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сафонова Татьяна Владимировна

Рождение ребёнка
1827

Сын: Сафонов Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Сафонова Татьяна Владимировна

Рождение ребёнка
1834

Дочь: (Сафонова) Марья Михайловна

Мать ребёнка: Сафонова Татьяна Владимировна

Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Сафонова) Авдотья Михайловна

Мать ребёнка: Сафонова Татьяна Владимировна

Смерть
Неизвестно

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