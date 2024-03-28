Сафонов Михаил Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Василий Сафонов
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1827
Сын: Сафонов Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Сафонова Татьяна Владимировна
Рождение ребёнка
1834
Дочь: (Сафонова) Марья Михайловна
Мать ребёнка: Сафонова Татьяна Владимировна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Сафонова) Авдотья Михайловна
Мать ребёнка: Сафонова Татьяна Владимировна
Смерть
Неизвестно