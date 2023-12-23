Десятова (Климова) Валентина Михайловна????? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Десятова (Климова) Валентина Михайловна?????

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Климов Михаил Яковлевич

Мать: Климова Евросиния Феклистновна

Рождение ребёнка
1939

Сын: Десятов Геннадий Перфилович

Отец ребёнка: Десятов Перфил Романович

Рождение ребёнка
1942

Сын: Десятов Леонид Перфилович

Отец ребёнка: Десятов Перфил Романович

Рождение ребёнка
1947

Дочь: Десятова Шура

Отец ребёнка: Десятов Перфил Романович

Рождение ребёнка
1949

Сын: Десятов Николай

Отец ребёнка: Десятов Перфил Романович

Рождение ребёнка
1953

Дочь: Десятова Лариса

Отец ребёнка: Десятов Перфил Романович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Десятов Перфил Романович

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