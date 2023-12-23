Десятова (Климова) Валентина Михайловна?????
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Рождение ребёнка
1939
Сын: Десятов Геннадий Перфилович
Отец ребёнка: Десятов Перфил Романович
Рождение ребёнка
1942
Сын: Десятов Леонид Перфилович
Отец ребёнка: Десятов Перфил Романович
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Десятова Шура
Отец ребёнка: Десятов Перфил Романович
Рождение ребёнка
1949
Сын: Десятов Николай
Отец ребёнка: Десятов Перфил Романович
Рождение ребёнка
1953
Дочь: Десятова Лариса
Отец ребёнка: Десятов Перфил Романович
Бракосочетание
Неизвестно