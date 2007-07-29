Макеев Игорь Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макеев Игорь Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.07.2007

Пол

Мужской

Отец

1980 г.р.

Мать

1983 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.2007

Отец: Макеев Дмитрий

Мать: Доронина Елена Генадьевна

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