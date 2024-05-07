Борисевич Вячеслав Аркадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Борисевич Антон Вячеславович
Мать ребёнка: Борисевич Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Борисевич Андрей Вячеславович
Мать ребёнка: Борисевич Галина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Борисевич Галина