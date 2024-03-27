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Ковтун Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 1896

Дата смерти

28.04.1971

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1896

Отец: Ковтун Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.06.1928

Сын: Ковтун Анатолий Васильевич

Мать ребёнка: Мария Васильевна

Киев, Украина, Советский Союз
Работа или профессия
Около 1938
завод им. Лепсе
слесарь лекальщик
Рождение ребёнка
18.05.1939

Сын: Ковтун Юрий Васильевич

Мать ребёнка: Мария Васильевна

Киев, Украина
Смерть
28.04.1971
Киев, Украина, Советский Союз
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