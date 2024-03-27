Ковтун Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 1896
Дата смерти28.04.1971
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1896
Отец: Ковтун Иван
Рождение ребёнка
14.06.1928
Сын: Ковтун Анатолий Васильевич
Мать ребёнка: Мария Васильевна
Киев, Украина, Советский Союз
Работа или профессия
Около 1938
завод им. Лепсе
слесарь лекальщик
Рождение ребёнка
18.05.1939
Мать ребёнка: Мария Васильевна
Киев, Украина
Смерть
28.04.1971
Киев, Украина, Советский Союз