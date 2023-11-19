Боргезе (Borghese) Женевьева (Женовеффа) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боргезе (Borghese) Женевьева (Женовеффа)

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Место рождения

Рим

Дата рождения

1883

Дата смерти

1922

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1880 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
16.07.1905

Муж: Боргезе Родольфо

В наследство Родольфо планировалась передача известной Виллы Боргезе, окруженной чудесным парком. Однако неудачные финансовые операции отца Родольфо поставили семью на грань краха. Вилла была выставле... Показать все
Рождение ребёнка
1911

Сын: Боргезе Стефано

Отец ребёнка: Боргезе Родольфо

Рождение ребёнка
06.01.1915

Дочь: Ди Сильве (Боргезе) Елена

Отец ребёнка: Боргезе Родольфо

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Боргезе (Borghese) Виттория

Отец ребёнка: Боргезе Родольфо

Смерть
1922

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