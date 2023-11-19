Боргезе (Borghese) Женевьева (Женовеффа)
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смерти1922
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.07.1905
Муж: Боргезе Родольфо
В наследство Родольфо планировалась передача известной Виллы Боргезе, окруженной чудесным парком. Однако неудачные финансовые операции отца Родольфо поставили семью на грань краха. Вилла была выставле... Показать все
Рождение ребёнка
1911
Сын: Боргезе Стефано
Отец ребёнка: Боргезе Родольфо
Рождение ребёнка
06.01.1915
Дочь: Ди Сильве (Боргезе) Елена
Отец ребёнка: Боргезе Родольфо
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Боргезе (Borghese) Виттория
Отец ребёнка: Боргезе Родольфо
Смерть
1922