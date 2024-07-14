Серегина Агафья Семеновна 1916 — найти родственников по фамилии на Familio
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Серегина Агафья Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Андреев Семен Павлович

Мать: Андреева Феодора Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Серегин Николай

Рождение ребёнка
1934

Сын: Серегин Юрий Николаевич

Отец ребёнка: Серегин Николай

Рождение ребёнка
1939

Сын: Серегин Анатолий Николаевич

Отец ребёнка: Серегин Николай

Рождение ребёнка
1948

Дочь: Серегина Лидия Николаевна

Отец ребёнка: Серегин Николай

Рождение ребёнка
1956

Сын: Серегин Генадий Николаевич

Отец ребёнка: Серегин Николай

Смерть
Неизвестно

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