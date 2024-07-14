Серегина Агафья Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1916
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Серегин Николай
Рождение ребёнка
1934
Отец ребёнка: Серегин Николай
Рождение ребёнка
1939
Сын: Серегин Анатолий Николаевич
Отец ребёнка: Серегин Николай
Рождение ребёнка
1948
Дочь: Серегина Лидия Николаевна
Отец ребёнка: Серегин Николай
Рождение ребёнка
1956
Сын: Серегин Генадий Николаевич
Отец ребёнка: Серегин Николай
Смерть
Неизвестно