Васильцовский Александр Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасильцовский Александр Дмитриевич

Васильцовский Александр Дмитриевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

1848

Пол

Мужской

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Новосильцов Дмитрий Александрович

Мать: Новосильцев NN

Бракосочетание
26.10.1819

Жена: Васильцовская Надежда Сергеевна

Рождение ребёнка
07.01.1832

Сын: Васильцовская Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Васильцовская Надежда Сергеевна

Работа или профессия
Неизвестно
Директор Императорских театров
Смерть
1848
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close