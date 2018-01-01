Васильцовский Александр Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смерти1848
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: Новосильцов Дмитрий Александрович
Мать: Новосильцев NN
Бракосочетание
26.10.1819
Рождение ребёнка
07.01.1832
Сын: Васильцовская Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Васильцовская Надежда Сергеевна
Работа или профессия
Неизвестно
Директор Императорских театров
Смерть
1848