Тимофей Акимов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Аким (Иоаким) Сергеев
Мать: Гликерия Афонасьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Наумова
Рождение ребёнка
17.06.1918 ст.
Дочь: Агрипина Тимофеева
Мать ребёнка: Евдокия Наумова
Иштомар, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Восприемник д. Иштомар Марина Флорова
Смерть
Неизвестно