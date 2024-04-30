Тимофей Акимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофей Акимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Аким (Иоаким) Сергеев

Мать: Гликерия Афонасьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Наумова

Рождение ребёнка
17.06.1918 ст.

Дочь: Агрипина Тимофеева

Мать ребёнка: Евдокия Наумова

Иштомар, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Восприемник д. Иштомар Марина Флорова
Смерть
Неизвестно

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