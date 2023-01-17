Бельских (Бажанова) Наталья Агеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бельских (Бажанова) Наталья Агеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1890 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1908

Муж: Бельских Кирилл Андреевич

Жилинка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Пелагея Кирилловна

Отец ребёнка: Бельских Кирилл Андреевич

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Бельских Анастасия Кирилловна

Отец ребёнка: Бельских Кирилл Андреевич

Смерть
Неизвестно
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