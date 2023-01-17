Бельских (Бажанова) Наталья Агеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1908
Жилинка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Пелагея Кирилловна
Отец ребёнка: Бельских Кирилл Андреевич
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Бельских Анастасия Кирилловна
Отец ребёнка: Бельских Кирилл Андреевич
Смерть
Неизвестно