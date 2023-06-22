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Мотрохина Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.01.1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мотрохин Михаил Павлович

Рождение ребёнка
1869

Дочь: Глазырева (Матрохина) Мария Михайловна

Отец ребёнка: Мотрохин Михаил Павлович

Рождение ребёнка
21.02.1876

Дочь: Лаптева (Мотрохина) Александра Михайловна

Отец ребёнка: Мотрохин Михаил Павлович

Рождение ребёнка
1881

Сын: Мотрохин Анатолий Михайлович

Отец ребёнка: Мотрохин Михаил Павлович

Рождение ребёнка
08.07.1886

Дочь: Мотрохина Ольга Михайловна

Отец ребёнка: Мотрохин Михаил Павлович

Рождение ребёнка
12.01.1889

Сын: Матрохин (Мотрохин) Аркадий Михайлович

Отец ребёнка: Мотрохин Михаил Павлович

Кичма, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
05.02.1892

Дочь: Мотрохина Валентина Михайловна

Отец ребёнка: Мотрохин Михаил Павлович

Рождение ребёнка
07.03.1895

Сын: Мотрохин Николай Михайлович

Отец ребёнка: Мотрохин Михаил Павлович

Рождение ребёнка
1972

Сын: Мотрохин Иван Михайлович

Отец ребёнка: Мотрохин Михаил Павлович

Рождение ребёнка
25.10.1983

Дочь: Елеонская (Мотрохина) Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Мотрохин Михаил Павлович

Смерть
Неизвестно

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