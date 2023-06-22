Мотрохина Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.01.1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Глазырева (Матрохина) Мария Михайловна
Отец ребёнка: Мотрохин Михаил Павлович
Рождение ребёнка
21.02.1876
Дочь: Лаптева (Мотрохина) Александра Михайловна
Отец ребёнка: Мотрохин Михаил Павлович
Рождение ребёнка
1881
Сын: Мотрохин Анатолий Михайлович
Отец ребёнка: Мотрохин Михаил Павлович
Рождение ребёнка
08.07.1886
Дочь: Мотрохина Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Мотрохин Михаил Павлович
Рождение ребёнка
12.01.1889
Сын: Матрохин (Мотрохин) Аркадий Михайлович
Отец ребёнка: Мотрохин Михаил Павлович
Кичма, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
05.02.1892
Дочь: Мотрохина Валентина Михайловна
Отец ребёнка: Мотрохин Михаил Павлович
Рождение ребёнка
07.03.1895
Сын: Мотрохин Николай Михайлович
Отец ребёнка: Мотрохин Михаил Павлович
Рождение ребёнка
1972
Отец ребёнка: Мотрохин Михаил Павлович
Рождение ребёнка
25.10.1983
Дочь: Елеонская (Мотрохина) Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Мотрохин Михаил Павлович
Смерть
Неизвестно