Грицук (Созонова) Пелагея Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грицук (Созонова) Пелагея Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.05.1902

Дата смерти

22.03.1985

Пол

Женский

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.07.1939

Дочь: Грицук Валентина Сергеевна

Отец ребёнка: Грицук Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
18.10.1941

Дочь: Дроздецкая (Грицук) Александра Сергеевна

Отец ребёнка: Грицук Сергей Николаевич

Смерть
22.03.1985

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