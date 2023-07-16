Грицук (Созонова) Пелагея Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.05.1902
Дата смерти22.03.1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.07.1939
Дочь: Грицук Валентина Сергеевна
Отец ребёнка: Грицук Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
18.10.1941
Дочь: Дроздецкая (Грицук) Александра Сергеевна
Отец ребёнка: Грицук Сергей Николаевич
Смерть
22.03.1985