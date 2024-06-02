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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Сидоровна
Отец ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хренова? Степанида Сидоровна
Отец ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дарья Сидоровна
Отец ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Ефимова Наталья Сидоровна
Отец ребёнка: ?