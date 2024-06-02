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?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮЕ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Сидоровна

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хренова? Степанида Сидоровна

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья Сидоровна

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1868

Дочь: Ефимова Наталья Сидоровна

Отец ребёнка: ?

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