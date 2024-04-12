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Лебедев Василий Ильич

Место рождения

Собино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

28.02.1894

Дата смерти

1970

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1894

Отец: Лебедев Илья Федорович

Мать: Лебедева Ольга Семеновна

Собино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
17.04.1917

Жена: Лебедева Александра Алексеевна

Собино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1922

Сын: Лебедев Виктор Васильевич

Мать ребёнка: Лебедева Александра Алексеевна

Рождение ребёнка
03.05.1924

Дочь: Корешкова Зоя Васильевна

Мать ребёнка: Лебедева Александра Алексеевна

Собино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1939

Дочь: Антонова Галина Васильевна

Мать ребёнка: Лебедева Александра Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лебедев Юрий Васильевич

Мать ребёнка: Лебедева Александра Алексеевна

Смерть
1970
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