Лебедев Василий Ильич
Место рождения
Дата рождения28.02.1894
Дата смерти1970
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1894
Отец: Лебедев Илья Федорович
Мать: Лебедева Ольга Семеновна
Бракосочетание
17.04.1917
Рождение ребёнка
1922
Сын: Лебедев Виктор Васильевич
Мать ребёнка: Лебедева Александра Алексеевна
Рождение ребёнка
03.05.1924
Дочь: Корешкова Зоя Васильевна
Мать ребёнка: Лебедева Александра Алексеевна
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Антонова Галина Васильевна
Мать ребёнка: Лебедева Александра Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Лебедева Александра Алексеевна
Смерть
1970