Кринина Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кринина Евдокия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

С 1918 по 1919

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1870 г.р.

Дети

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1860

Сын: Кринин Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Кринин Василий Васильевич

Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Родился четыре километра от Бежецка Тверской губернии, Бежецкой волости.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кринин Василий Васильевич

Смерть
С 1918 по 1919
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