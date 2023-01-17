Кринина Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиС 1918 по 1919
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1860
Сын: Кринин Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Кринин Василий Васильевич
Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Родился четыре километра от Бежецка Тверской губернии, Бежецкой волости.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
С 1918 по 1919