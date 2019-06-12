Шутова (Островская) Элеонора Константиновна 12.06.1939 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шутова (Островская) Элеонора Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.06.1939

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.09.1962

Дочь: Бобылева (Шутова) Светлана Львовна

Отец ребёнка: Шутов Лев Сергеевич

Рождение ребёнка
09.05.1970

Сын: Шутов Андрей Львович

Отец ребёнка: Шутов Лев Сергеевич

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область

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