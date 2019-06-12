Шутова (Островская) Элеонора Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.06.1939
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.09.1962
Дочь: Бобылева (Шутова) Светлана Львовна
Отец ребёнка: Шутов Лев Сергеевич
Рождение ребёнка
09.05.1970
Сын: Шутов Андрей Львович
Отец ребёнка: Шутов Лев Сергеевич
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область