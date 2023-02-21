Третьякова (Борисова) Александра Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Третьякова (Борисова) Александра Даниловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

1899

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.12.1832

Сын: Третьяков Павел Михайлович

Отец ребёнка: Третьяков Михаил Захарович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Коншина Елизавета Михайловна

Отец ребёнка: Третьяков Михаил Захарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Третьяков Михаил Захарович

Смерть
1899
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