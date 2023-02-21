Третьякова (Борисова) Александра Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смерти1899
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.12.1832
Сын: Третьяков Павел Михайлович
Отец ребёнка: Третьяков Михаил Захарович
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Коншина Елизавета Михайловна
Отец ребёнка: Третьяков Михаил Захарович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1899