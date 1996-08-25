Плохотников Александр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плохотников Александр Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.11.?

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.08.1996

Сын: Плохотников Михаил Александрович

Мать ребёнка: Плохотникова Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
14.06.1999

Сын: Плохотников Павел Александрович

Мать ребёнка: Плохотникова Татьяна Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плохотникова Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Плохотникова Анна Александровна

Мать ребёнка: не указана

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