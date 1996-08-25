Плохотников Александр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.11.?
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.08.1996
Сын: Плохотников Михаил Александрович
Мать ребёнка: Плохотникова Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
14.06.1999
Сын: Плохотников Павел Александрович
Мать ребёнка: Плохотникова Татьяна Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Плохотникова Анна Александровна
Мать ребёнка: не указана