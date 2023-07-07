Шербак Максим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шербак Максим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.03.1991

Пол

Мужской

Отец

Мать

1968 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1991

Отец: Щербак Евгений

Мать: Наталья

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