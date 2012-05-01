Валеева (Валиева) Амина
Место рождения
Дата рожденияОколо 1923
Дата смертиОколо ?.05.2012
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1923
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.11.1953
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Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Валеев СайделКирам
Смерть
Около ?.05.2012
Причина смерти: от старости. В последние годы жизни путалась в памяти.
Похороны
Неизвестно
Кубяково