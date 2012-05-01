Валеева (Валиева) Амина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВалеева (Валиева) Амина

Валеева (Валиева) Амина

avatar

Место рождения

им. Карла Либкнехта, Муслюмовский район, Республика Татарстан

Дата рождения

Около 1923

Дата смерти

Около ?.05.2012

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1923 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЭВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1923

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

им. Карла Либкнехта, Муслюмовский район, Республика Татарстан
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.11.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Валеев СайделКирам

Кубяково, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Валеев СайделКирам

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Валеев СайделКирам

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Валеев СайделКирам

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Валеев СайделКирам

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Валеев СайделКирам

Смерть
Около ?.05.2012
Причина смерти: от старости. В последние годы жизни путалась в памяти.
Похороны
Неизвестно
Кубяково, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Кубяково
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close