Турусов Афанасий Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Турусов Кирилл Никитич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Турусова) Пелагея Афанасьевна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Турусов Павел Афанасьевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Турусов Илларион Афанасьевич
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно