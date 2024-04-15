Морозова Ксения Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Алексей Степанов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Морозова Анна Михайловна
Отец ребёнка: Морозов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
10.08.1891
Дочь: Морозова Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Морозов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
21.03.1893
Дочь: Морозова Мария Михайлова
Отец ребёнка: Морозов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
07.03.1900
Сын: Морозов Александр Михайлович
Отец ребёнка: Морозов Михаил Иванович
Юдино, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
16.01.1903
Отец ребёнка: Морозов Михаил Иванович
Смерть
Неизвестно