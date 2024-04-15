Морозова Ксения Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМорозова Ксения Алексеева

Морозова Ксения Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алексей Степанов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Морозова Анна Михайловна

Отец ребёнка: Морозов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
10.08.1891

Дочь: Морозова Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Морозов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
21.03.1893

Дочь: Морозова Мария Михайлова

Отец ребёнка: Морозов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
07.03.1900

Сын: Морозов Александр Михайлович

Отец ребёнка: Морозов Михаил Иванович

Юдино, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
16.01.1903

Сын: Морозов Пётр Михайлович

Отец ребёнка: Морозов Михаил Иванович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.