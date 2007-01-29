Беляева (Заруба) Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляева (Заруба) Татьяна Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.09.1964

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1964

Отец: Заруба Николай Иванович

Мать: Заруба Любовь Ивановна

Бракосочетание
26.04.1985

Муж: Беляев Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
26.06.1986

Дочь: Чередникова Наталия Сегреевна

Отец ребёнка: Беляев Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
27.11.1992

Дочь: Евгения Сергеевна

Отец ребёнка: Беляев Сергей Васильевич

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