Беляева (Заруба) Татьяна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.09.1964
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1964
Отец: Заруба Николай Иванович
Мать: Заруба Любовь Ивановна
Бракосочетание
26.04.1985
Рождение ребёнка
26.06.1986
Дочь: Чередникова Наталия Сегреевна
Отец ребёнка: Беляев Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
27.11.1992
Дочь: Евгения Сергеевна
Отец ребёнка: Беляев Сергей Васильевич