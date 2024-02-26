Гаврила Васильев (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1753
Дата смерти1794
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1753
Отец: Василий Федотов (Ич)
Мать: Дарья Михайлова (Вна)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Емельянова (Вна)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1774
Сын: Тит Гаврилов (Ич)
Мать ребёнка: Пелагея Емельянова (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: Фекла Гаврилова (Вна)
Мать ребёнка: Пелагея Емельянова (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1781
Сын: Фома Гаврилов (Ич)
Мать ребёнка: Пелагея Емельянова (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1784
Дочь: Степанида Гаврилова (Вна)
Мать ребёнка: Пелагея Емельянова (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1788
Сын: Еремей Гаврилов (Ич)
Мать ребёнка: Пелагея Емельянова (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1792
Дочь: Устинья Гаврилова (Вна)
Мать ребёнка: Пелагея Емельянова (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
1794