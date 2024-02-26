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Гаврила Васильев (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1753

Дата смерти

1794

Пол

Мужской

Отец

Около 1715 г.р.

Мать

Около 1715 г.р.

Жена

Около 1748 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1753

Отец: Василий Федотов (Ич)

Мать: Дарья Михайлова (Вна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Емельянова (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Тит Гаврилов (Ич)

Мать ребёнка: Пелагея Емельянова (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: Фекла Гаврилова (Вна)

Мать ребёнка: Пелагея Емельянова (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Фома Гаврилов (Ич)

Мать ребёнка: Пелагея Емельянова (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1784

Дочь: Степанида Гаврилова (Вна)

Мать ребёнка: Пелагея Емельянова (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1788

Сын: Еремей Гаврилов (Ич)

Мать ребёнка: Пелагея Емельянова (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1792

Дочь: Устинья Гаврилова (Вна)

Мать ребёнка: Пелагея Емельянова (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
1794

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