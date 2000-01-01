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Кротов Рафаил Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Дата смерти

1979

Пол

Мужской

Отец

1902 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Кротов Василий Андрианович

Мать: не указана

Смерть
1979
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