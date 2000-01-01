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Кротов Рафаил Васильевич
Кротов Рафаил Васильевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1930
Дата смерти
1979
Пол
Мужской
Отец
Кротов Василий Андрианович
1902 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ИЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Отец:
Кротов Василий Андрианович
Мать: не указана
Смерть
1979
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