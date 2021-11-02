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Крыжная Николь Александровна
Крыжная Николь Александровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
02.11.2021
Пол
Женский
Отец
Крыжный Александр Сергеевич
1985 г.р.
Мать
Шельпацкая Елена Сергеевна
1985 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.2021
Отец:
Крыжный Александр Сергеевич
Мать:
Шельпацкая Елена Сергеевна
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