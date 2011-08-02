Вокуева (Артеева) Ирина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.05.1936
Дата смерти02.08.2011
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Артеева (Буздалина) Ольга Уалентовна
Отец ребёнка: Артеев Уалент Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Артеев Уалент Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Артеев Уалент Ефимович
Рождение ребёнка
20.05.1961
Сын: Артеев Николай Уалентович
Отец ребёнка: Артеев Уалент Ефимович
Смерть
02.08.2011