Вокуева (Артеева) Ирина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВокуева (Артеева) Ирина Михайловна

Вокуева (Артеева) Ирина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.05.1936

Дата смерти

02.08.2011

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Артеева (Буздалина) Ольга Уалентовна

Отец ребёнка: Артеев Уалент Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Артеев Ефим Уалентович

Отец ребёнка: Артеев Уалент Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Артеев Михаил Уалентович

Отец ребёнка: Артеев Уалент Ефимович

Рождение ребёнка
20.05.1961

Сын: Артеев Николай Уалентович

Отец ребёнка: Артеев Уалент Ефимович

Смерть
02.08.2011

Мы используем куки для улучшения работы сайта.