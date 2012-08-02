Шумакова Пелагея Олеговна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шумакова Пелагея Олеговна

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Место рождения

Москва

Дата рождения

02.08.2012

Пол

Женский

Добавил:

ПШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.2012

Отец: Шумаков Олег Павлович

Мать: Тимофеева Евгения Владимировна

Москва
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