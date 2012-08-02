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Шумакова Пелагея Олеговна
Шумакова Пелагея Олеговна
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Место рождения
Москва
Дата рождения
02.08.2012
Пол
Женский
Отец
Шумаков Олег Павлович
1979 г.р.
Мать
Тимофеева (Тимофеева) Евгения Владимировна
1978 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ПШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.2012
Отец:
Шумаков Олег Павлович
Мать:
Тимофеева Евгения Владимировна
Москва
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