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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1756 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1772

Сын: Илья Федотович

Отец ребёнка: Федот Спередонович

Рождение ребёнка
1780

Сын: Харитон Федотович

Отец ребёнка: Федот Спередонович

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Дарья Федотовна

Отец ребёнка: Федот Спередонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федот Спередонович

Смерть
Неизвестно
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