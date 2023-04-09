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Место рожденияНе указано
Дата рождения1751
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1772
Сын: Илья Федотович
Отец ребёнка: Федот Спередонович
Рождение ребёнка
1780
Сын: Харитон Федотович
Отец ребёнка: Федот Спередонович
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Дарья Федотовна
Отец ребёнка: Федот Спередонович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федот Спередонович
Смерть
Неизвестно