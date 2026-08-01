Федькушов Николай
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
Супруги
Федькушова Мария Назаровна04.08.1904 г.р.
Дети
Брюнина (Федькушова) Анна Николаевна17.07.1924 г.р.
Федькушов Анатолий НиколаевичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федькушов Анатолий Николаевич
Мать ребёнка: Федькушова Мария Назаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.07.1924
Дочь: Брюнина (Федькушова) Анна Николаевна
Мать ребёнка: Федькушова Мария Назаровна
Каменка, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно