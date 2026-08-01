Федькушов Николай Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Федькушов Николай

Автор
ВБ
Блинова В.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Супруги
Федькушова Мария Назаровна04.08.1904 г.р.
Дети
Брюнина (Федькушова) Анна Николаевна17.07.1924 г.р.
Федькушов Анатолий НиколаевичНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федькушов Анатолий Николаевич

Мать ребёнка: Федькушова Мария Назаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федькушова Мария Назаровна

Рождение ребёнка
17.07.1924

Дочь: Брюнина (Федькушова) Анна Николаевна

Мать ребёнка: Федькушова Мария Назаровна

Каменка, Мезенский муниципальный район, Архангельская область

Смерть
Неизвестно

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