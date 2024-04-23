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Василий Фролович

Место рождения

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

1694

Дата смерти

Около 1740

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1694

Отец: Фрол Семёнович

Мать: Прасковья Федотовна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрёна Борисовна

Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1714

Сын: Иван Васильевич

Мать ребёнка: Матрёна Борисовна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1721

Сын: Леон Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1723

Сын: Пётр Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1729

Сын: Федот Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1733

Сын: Арефей Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1740

Сын: Антон Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Смерть
Около 1740

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