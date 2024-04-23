Василий Фролович
Место рождения
Дата рождения1694
Дата смертиОколо 1740
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1694
Отец: Фрол Семёнович
Мать: Прасковья Федотовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрёна Борисовна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1714
Сын: Иван Васильевич
Мать ребёнка: Матрёна Борисовна
Рождение ребёнка
1721
Сын: Леон Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1723
Сын: Пётр Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1729
Сын: Федот Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1733
Сын: Арефей Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1740
Сын: Антон Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Около 1740