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Юречко Степан Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.09.1971

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1971

Отец: Юречко Александр Степанович

Мать: Юречко Лариса Мефодьева

Рождение ребёнка
11.07.1995

Сын: Юречко Александр Степанович

Мать ребёнка: Юречко (Киян) Виктория Александровна

Рождение ребёнка
25.03.2005

Сын: Юречко Михаил Александрович

Мать ребёнка: Юречко (Киян) Виктория Александровна

Рождение ребёнка
21.06.2011

Дочь: Юречко Таисия Александровна

Мать ребёнка: Юречко (Киян) Виктория Александровна

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