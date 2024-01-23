Юречко Степан Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.09.1971
ПолМужской
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1971
Рождение ребёнка
11.07.1995
Сын: Юречко Александр Степанович
Мать ребёнка: Юречко (Киян) Виктория Александровна
Рождение ребёнка
25.03.2005
Сын: Юречко Михаил Александрович
Мать ребёнка: Юречко (Киян) Виктория Александровна
Рождение ребёнка
21.06.2011
Дочь: Юречко Таисия Александровна
Мать ребёнка: Юречко (Киян) Виктория Александровна