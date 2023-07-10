Саламатин Или Саламахин Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стрельникова Александра Алексеевна
Мать ребёнка: Саламатина Или Саламахина Наталья
Рождение ребёнка
?.04.1908
Дочь: Стрельникова (Саламатина Или Саламахина) Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Саламатина Или Саламахина Наталья