Саламатин Или Саламахин Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саламатин Или Саламахин Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стрельникова Александра Алексеевна

Мать ребёнка: Саламатина Или Саламахина Наталья

Талицкий Чамлык, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
?.04.1908

Дочь: Стрельникова (Саламатина Или Саламахина) Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Саламатина Или Саламахина Наталья

Талицкий Чамлык, Добринский муниципальный район, Липецкая область

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