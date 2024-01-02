Крюков Игнатий Васильевич
Место рождения
Дата рождения08.01.1927
Дата смерти17.10.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1927
Бракосочетание
05.10.1950
Кумарык, район имени Турара Рыскулова, Жамбылская область
Актовая запись N11 от 10.01.1952. Гор. бюро ЗАГС г. Джамбула.
Рождение ребёнка
18.10.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Крюкова (Гайкалова) Клавдия Васильевна
Кулан, район имени Турара Рыскулова, Жамбылская область
Смерть
17.10.1985
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область