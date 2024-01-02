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Крюков Игнатий Васильевич

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Место рождения

Лягушина, Кунгурский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

08.01.1927

Дата смерти

17.10.1985

Пол

Мужской

Отец

1902 г.р.

Мать

1903 г.р.

Жена

1927 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1927

Отец: Крюков Василий Иванович

Мать: Крюкова (Терехина) Павла Николаевна

Лягушина, Кунгурский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
05.10.1950

Жена: Крюкова (Гайкалова) Клавдия Васильевна

Кумарык, район имени Турара Рыскулова, Жамбылская область
Актовая запись N11 от 10.01.1952. Гор. бюро ЗАГС г. Джамбула.
Рождение ребёнка
18.10.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Крюкова (Гайкалова) Клавдия Васильевна

Кулан, район имени Турара Рыскулова, Жамбылская область
Смерть
17.10.1985
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область

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