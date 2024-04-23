Карев Лев Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКарев Лев Евгеньевич

Карев Лев Евгеньевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1938

Дата смерти

1992

Пол

Мужской

Отец

Мать

1909 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1938

Отец: Кистер Евгений

Мать: Кистер (Карева) Анна Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1992

Мы используем куки для улучшения работы сайта.