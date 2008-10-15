Гугберидзе Гиоргий Гиоргиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гугберидзе Гиоргий Гиоргиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.03.1988

Пол

Мужской

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1988

Отец: Гугберидзе Гиоргий Тугович

Мать: Абжандадзе Лали Павловна

Рождение ребёнка
15.10.2008

Дочь: Гугберидзе Анано Гиоргиевна

Мать ребёнка: Батонисашвили Мариам

Рождение ребёнка
24.12.2012

Дочь: Гугберидзе Нино Гиогргиевна

Мать ребёнка: Жгенти Нона Тенгоевна

Рождение ребёнка
06.12.2014

Дочь: Гугберидзе Ния Гиоргиевна

Мать ребёнка: Жгенти Нона Тенгоевна

Рождение ребёнка
14.12.2019

Сын: Гугберидзе Гуга Гиоргиевич

Мать ребёнка: Жгенти Нона Тенгоевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Батонисашвили Мариам

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жгенти Нона Тенгоевна

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