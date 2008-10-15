Гугберидзе Гиоргий Гиоргиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.03.1988
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1988
Рождение ребёнка
15.10.2008
Дочь: Гугберидзе Анано Гиоргиевна
Мать ребёнка: Батонисашвили Мариам
Рождение ребёнка
24.12.2012
Дочь: Гугберидзе Нино Гиогргиевна
Мать ребёнка: Жгенти Нона Тенгоевна
Рождение ребёнка
06.12.2014
Дочь: Гугберидзе Ния Гиоргиевна
Мать ребёнка: Жгенти Нона Тенгоевна
Рождение ребёнка
14.12.2019
Сын: Гугберидзе Гуга Гиоргиевич
Мать ребёнка: Жгенти Нона Тенгоевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Батонисашвили Мариам
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жгенти Нона Тенгоевна