Базяева Елена Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБазяева Елена Викторовна

Базяева Елена Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1949 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Базяев Виктор Михайлович

Мать: не указана

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close