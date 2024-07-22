Калашникова (Бельская) Мария Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКалашникова (Бельская) Мария Никифоровна

Калашникова (Бельская) Мария Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калашников Яков Иванович

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Бельская Анна

Отец ребёнка: не указан

Кармалиновская, Новоалександровский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1854

Сын: Калашников Пётр Яковлевич

Отец ребёнка: Калашников Яков Иванович

Кармалиновская, Новоалександровский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Калашникова Прасковья Яковлевна

Отец ребёнка: Калашников Яков Иванович

Кармалиновская, Новоалександровский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1861

Сын: Калашников Егор Яковлевич

Отец ребёнка: Калашников Яков Иванович

Кармалиновская, Новоалександровский, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.