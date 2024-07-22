Калашникова (Бельская) Мария Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Бельская Анна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1854
Сын: Калашников Пётр Яковлевич
Отец ребёнка: Калашников Яков Иванович
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Калашникова Прасковья Яковлевна
Отец ребёнка: Калашников Яков Иванович
Рождение ребёнка
1861
Сын: Калашников Егор Яковлевич
Отец ребёнка: Калашников Яков Иванович
Смерть
Неизвестно