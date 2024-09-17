Соколова Наталия Иосифовна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Вычислено 1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год | 88
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
27.02.1878
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1878 год | 8
Рождение ребёнка
27.01.1879
Отец ребёнка: Соколов Павел Николаевич
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 154 | Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года... Показать все
Рождение ребёнка
24.01.1883
Отец ребёнка: Соколов Павел Николаевич
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1883 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.7 Стр.1-50об. | 3
Рождение ребёнка
06.08.1884
Отец ребёнка: Соколов Павел Николаевич
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 153 | Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1884 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д... Показать все
Рождение ребёнка
09.05.1888
Отец ребёнка: Соколов Павел Николаевич
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 154 | Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1888 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д... Показать все
Смерть
Неизвестно