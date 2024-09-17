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Соколова Наталия Иосифовна

Место рождения

Фоминское, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Вычислено 1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Фоминское, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год | 88
Место жительства
Неизвестно
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
27.02.1878

Муж: Соколов Павел Николаевич

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1878 год | 8
Рождение ребёнка
27.01.1879

Сын: Соколов Иван Павлович

Отец ребёнка: Соколов Павел Николаевич

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 154 | Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года... Показать все
Рождение ребёнка
24.01.1883

Сын: Соколов Василий Павлович

Отец ребёнка: Соколов Павел Николаевич

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1883 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.7 Стр.1-50об. | 3
Рождение ребёнка
06.08.1884

Сын: Соколов Степан Павлович

Отец ребёнка: Соколов Павел Николаевич

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 153 | Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1884 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д... Показать все
Рождение ребёнка
09.05.1888

Сын: Соколов Николай Павлович

Отец ребёнка: Соколов Павел Николаевич

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 154 | Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1888 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д... Показать все
Смерть
Неизвестно

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