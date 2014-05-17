Амбросенкова (Корниченко) Валентина Леонидовна
Место рождения
Дата рождения05.01.1962
Дата смерти17.05.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1962
Рождение ребёнка
08.06.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Амбросенков Иван Николаевич
Рождение ребёнка
14.02.1988
Сын: Амбросенков Иван Иванович
Отец ребёнка: Амбросенков Иван Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.05.2014