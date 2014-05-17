Амбросенкова (Корниченко) Валентина Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Амбросенкова (Корниченко) Валентина Леонидовна

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Место рождения

Витебск, Витебская область

Дата рождения

05.01.1962

Дата смерти

17.05.2014

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1962

Отец: Корниченко Леонид Захарович

Мать: Корниченко Татьяна Андреевна

Витебск, Витебская область
Рождение ребёнка
08.06.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Амбросенков Иван Николаевич

Витебск, Витебская область
Рождение ребёнка
14.02.1988

Сын: Амбросенков Иван Иванович

Отец ребёнка: Амбросенков Иван Николаевич

Витебск, Витебская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Амбросенков Иван Николаевич

Смерть
17.05.2014
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