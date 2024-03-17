Ярошенко Любовь Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.06.1932
Дата смерти08.11.1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.07.1958
Сын: Ярошенко Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Ярошенко Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
16.07.1960
Сын: Ярошенко Леонид Владимирович
Отец ребёнка: Ярошенко Владимир Васильевич
Смерть
08.11.1985