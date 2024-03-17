Ярошенко Любовь Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ярошенко Любовь Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.06.1932

Дата смерти

08.11.1985

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.07.1958

Сын: Ярошенко Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Ярошенко Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
16.07.1960

Сын: Ярошенко Леонид Владимирович

Отец ребёнка: Ярошенко Владимир Васильевич

Смерть
08.11.1985

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