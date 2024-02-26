Антипова (Подпольева) Александра Илларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антипова (Подпольева) Александра Илларионовна

Место рождения

Нижний Тагил

Дата рождения

1916

Дата смерти

1970

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1938 г.р.
1941 г.р.
1943 г.р.
1947 г.р.
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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Подпольев Илларион

Мать: Подпольева Елизавета

Нижний Тагил
Рождение ребёнка
1938

Дочь: Лариса Алексеевна

Отец ребёнка: Антипов Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
1941

Сын: Антипов Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Антипов Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
1943

Сын: Антипов Анатолий Алексеевич

Отец ребёнка: Антипов Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
1947

Дочь: Нина Алексеевна

Отец ребёнка: Антипов Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Антипов Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Антипов Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
1956

Сын: Антипова Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Антипов Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
17.10.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Антипов Алексей Алексеевич

Нижний Тагил
Смерть
1970
Нижний Тагил
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