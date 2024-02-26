Антипова (Подпольева) Александра Илларионовна
Место рожденияНижний Тагил
Дата рождения1916
Дата смерти1970
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец: Подпольев Илларион
Мать: Подпольева Елизавета
Нижний Тагил
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Лариса Алексеевна
Отец ребёнка: Антипов Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
1941
Сын: Антипов Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Антипов Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
1943
Сын: Антипов Анатолий Алексеевич
Отец ребёнка: Антипов Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Нина Алексеевна
Отец ребёнка: Антипов Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
1949
Рождение ребёнка
1951
Рождение ребёнка
1956
Сын: Антипова Сергей Алексеевич
Отец ребёнка: Антипов Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
17.10.1959
Нижний Тагил
Смерть
1970
Нижний Тагил